Apple Mac Studio M2 Max/64/1TB 2023 (Z17Z000JX)

Apple Mac Studio 2023 M2

Творчі професіонали в усьому світі це люблять. А тепер Mac забезпечує студійну потужність наступного покоління завдяки надшвидкісним M2 Max і революційним M2 Ultra. Він поєднує в собі неймовірну продуктивність і безліч можливостей підключення у вражаюче компактній формі. Тож ви маєте все необхідне та можете перетворити будь-яку кімнату на студію.

M2 Макс M2 Max має більш ніж достатньо потужності практично для всього, що ви задумали. Якщо ви записуєте власні ритми, мікшуєте музику професійної якості, редагуєте своє перше відео або додаєте ефекти до повнометражного фільму, надшвидкий M2 Max допоможе вам. 12 ядерний процесор

Графічний процесор до 38 ядер

До 96 ГБ спільної пам'яті

Пропускна здатність пам'яті 400 ГБ/с

M2 Ultra M2 Ultra складається з двох мікросхем M2 Max. Це дає вам достатньо потужності для робочих процесів безпрецедентного формату. Ви можете швидко перекодувати та експортувати відео, запускати складне моделювання частинок або відтворювати величезні 3D-середовища – те, що раніше було неможливо. А оскільки M2 Ultra має вдвічі більше ресурсів медіа-механізму, він може відображати до 22 потоків відео 8K ProRes 422 — такого немає на жодному іншому персональному комп’ютері. 24 ядерний процесор

До 76-ядерного графічного процесора

До 192 ГБ спільної пам'яті

Пропускна здатність пам'яті 800 ГБ/с

Величезна продуктивність

Ідеальний розмір

Завдяки чіпам Apple Mac Studio розкриває потужність M2 Max і M2 Ultra — і вашу творчість. І це в неймовірно малому просторі. Він ідеально підходить під більшість дисплеїв. Тож ви можете легко скористатися його неймовірною потужністю та можливістю підключення. Mac Studio — це високопродуктивний настільний комп’ютер, не схожий на жодного іншого.

Круто, як тихо

Усередині 7,7-дюймового корпусу Mac Studio революційна система керування температурою гарантує, що M2 Max або M2 Ultra надзвичайно швидко справляються із складними робочими навантаженнями. Навіть маючи таку неймовірну потужність, Mac Studio залишається дуже тихим, тож не заважає вам під час роботи.

Дуже хороші зв'язки

Mac Studio має 12 високопродуктивних портів, тож ви можете створити ідеальну студію. Передайте фотографії та відео за допомогою пристрою для читання карт SDXC. Підключайте телевізори або дисплеї за допомогою розширеного виходу HDMI, який підтримує роздільну здатність до 8K. Синхронізація з аксесуарами Bluetooth 5.3 нового покоління. І відчуйте удвічі більшу пропускну здатність з WLAN 6E.

Studio Display і Mac Studio.

Команда мрії

Ми розробили Mac Studio разом із Studio Display для ідеального налаштування студії. Завдяки приголомшливому 27-дюймовому 5K-дисплею Retina, 12-мегапіксельній ультраширококутній камері з режимом стеження, потрійному мікрофонному кільцю студійної якості, системі з 6 динаміками з 3D-аудіо та додатковим покриттям із нанотекстурою, Studio Display ідеально доповнює враження від Mac.