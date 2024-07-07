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  4. Apple Mac Studio M2 Max/64/1TB 2023 (Z17Z000JX)
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Apple Mac Studio M2 Max/64/1TB 2023 (Z17Z000JX)
Apple Mac Studio M2 Max/64/1TB 2023 (Z17Z000JX)
Apple Mac Studio M2 Max/64/1TB 2023 (Z17Z000JX)
Apple Mac Studio M2 Max/64/1TB 2023 (Z17Z000JX)
Apple Mac Studio M2 Max/64/1TB 2023 (Z17Z000JX)
Apple Mac Studio M2 Max/64/1TB 2023 (Z17Z000JX)
Apple Mac Studio M2 Max/64/1TB 2023 (Z17Z000JX)
Apple Mac Studio M2 Max/64/1TB 2023 (Z17Z000JX)
Apple Mac Studio M2 Max/64/1TB 2023 (Z17Z000JX)
Apple Mac Studio M2 Max/64/1TB 2023 (Z17Z000JX)
Apple Mac Studio M2 Max/64/1TB 2023 (Z17Z000JX)
Apple Mac Studio M2 Max/64/1TB 2023 (Z17Z000JX)
Apple Mac Studio M2 Max/64/1TB 2023 (Z17Z000JX)
HD Фотогалерея

Apple Mac Studio M2 Max/64/1TB 2023 (Z17Z000JX)

Усі товари: Apple Mac Studio 2023 M2
В наявності
Код товару: 114912
Готівкою
147 600 ₴
Оплата USDT (TRC20)
3 600 USDT
Переказ на IBAN
150 552 ₴
Безготівкова без ПДВ
154 980 ₴
Оплата частинами
156 356 ₴
147 600 ₴
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Отримання товару: Доставимо: Відправимо: Сьогодні
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Самовивіз: вул. Антоновича 122
Доставка по Києву: 150 грн
Новою Поштою
Кур'єр по Україні
Спосіб оплати:

при отриманні
Готівкою

токен для переказу USDT надішлемо Вам після підтвердження замовлення
Оплата USDT (TRC20)

Номер банківського рахунку (IBAN) надішлемо після підтвердження замовлення чи в магазині при отриманні. Зверніть увагу: як правило, зарахування коштів відбувається 20-60 хв
Переказ на IBAN
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з ТОВ, ПП, ФОП на ФОП без ПДВ
Безготівкова без ПДВ
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Оплата частинами
Оплата частинами
2-24 міс.
RAM (ОЗП)
Об'єм пам'яті
Бренд
Apple
Об'єм пам'яті
1 ТБ SSD
RAM (ОЗП)
64 ГБ
Процесор (чіп)
Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU, 16-core Neural Engine
Розміри
19,7 x 19,7 x 9,5 см
Бездротові комунікації
Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3
Дата презентації продукту
червень 2023
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Обмін та повернення: Протягом 14 днів: нового, неактивованого товару належної якості.

delivery-new-ua

Ми цінуємо Ваш час та намагаємося доставити товар у день замовлення. Доставка здійснюється з 10:00 до 20:00 у робочі дні та з 11:00 до 18:00 у вихідні. Якщо Ви розмістили замовлення до 15:00, як правило, ми Вам його доставимо в той же день. При додатковому погодженню ми можемо здійснити доставку в інший обумовлений час. 

Ви зможете розпакувати, запустити товар, перевірити працездатність – менеджер на доставці у всьому Вам допоможе. Менеджер знає тонкощі техніки, він відповість на всі питання що Вас цікавлять, видасть товарний чек, гарантійний талон.

Для запобігання шахрайства та мародерства - доставка проводиться ДО ВХОДУ У БУДИНОК (ДО ПІД'ЇЗДУ)

Вартість доставки по Києву: 150 грн.

Вартість доставки в передмістя (за погодженням): від 250 грн.

Будь ласка, завжди перевіряйте товар на відсутність механічних пошкоджень! Ми не можемо гарантувати вирішення такого спірного питання на Вашу користь, якщо товар не перевірено при отриманні.

Adres_shourumua

Будемо раді вашому візиту до нас. Ми знаходимося за адресою: вул. Антоновича 122 (через дорогу від Володимирського ринку), 300 м від м. Палац Україна.

Не всі товари знаходяться у нас на офісі, при замовленні менеджер Вам озвучить, скільки часу знадобиться на переміщення товару зі складу на офіс. Найчастіше це займає від 1 до 3 годин.

Доставка з ПІСЛЯПЛАТОЮ* компанією Нова пошта здійснюється при умові якщо вартість товару ДО 10 000 грн.

За бажанням товари з вартістю ДО 10 000 грн можна сплатити перерахуванням на картку (+1% для зняття нами суми в повному обсязі + комісія Вашого банку). Після оплати ми відправим товар без "післяплати".

За бажанням товари з вартістю понад 10 000 грн можна оплатити перерахуванням на картку ФОП по IBAN (+2% до вартості на сайті). Після оплати ми відправим товар без "післяплати".

 

Для відправлення обраного Вами товару нам необхідна така інформація:

  • Прізвище та ім'я;
  • Номер телефону;
  • Номер складу "Нова Пошта" у Вашому місті.

Увага! - попередньо перевіряйте інформацію щодо роботи відділення на сайті Нової Пошти або через чат-бот https://t.me/npu_info_bot

Пересилання товару по Україні оплачується клієнтом згідно з тарифами служби доставки Нової Пошти

Всі товари відправляються "у відкриту", тобто оглядуюється та пакуються працівником Нової пошти та вказується серійний номер пристрою в накладній.

ПІСЛЯПЛАТА*  - це оплата товару/вантажу одержувачем під час отримання посилки у відділенні Нової Пошти або за місцем проживання.

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Apple Mac Studio 2023 M2

Творчі професіонали в усьому світі це люблять. А тепер Mac забезпечує студійну потужність наступного покоління завдяки надшвидкісним M2 Max і революційним M2 Ultra. Він поєднує в собі неймовірну продуктивність і безліч можливостей підключення у вражаюче компактній формі. Тож ви маєте все необхідне та можете перетворити будь-яку кімнату на студію.

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M2 Макс

M2 Max має більш ніж достатньо потужності практично для всього, що ви задумали. Якщо ви записуєте власні ритми, мікшуєте музику професійної якості, редагуєте своє перше відео або додаєте ефекти до повнометражного фільму, надшвидкий M2 Max допоможе вам.

  • 12 ядерний процесор
  • Графічний процесор до 38 ядер
  • До 96 ГБ спільної пам'яті
  • Пропускна здатність пам'яті 400 ГБ/с
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M2 Ultra

M2 Ultra складається з двох мікросхем M2 Max. Це дає вам достатньо потужності для робочих процесів безпрецедентного формату. Ви можете швидко перекодувати та експортувати відео, запускати складне моделювання частинок або відтворювати величезні 3D-середовища – те, що раніше було неможливо. А оскільки M2 Ultra має вдвічі більше ресурсів медіа-механізму, він може відображати до 22 потоків відео 8K ProRes 422 — такого немає на жодному іншому персональному комп’ютері.

  • 24 ядерний процесор
  • До 76-ядерного графічного процесора
  • До 192 ГБ спільної пам'яті
  • Пропускна здатність пам'яті 800 ГБ/с

Величезна продуктивність

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Ідеальний розмір

Завдяки чіпам Apple Mac Studio розкриває потужність M2 Max і M2 Ultra — і вашу творчість. І це в неймовірно малому просторі. Він ідеально підходить під більшість дисплеїв. Тож ви можете легко скористатися його неймовірною потужністю та можливістю підключення. Mac Studio — це високопродуктивний настільний комп’ютер, не схожий на жодного іншого.

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Круто, як тихо

Усередині 7,7-дюймового корпусу Mac Studio революційна система керування температурою гарантує, що M2 Max або M2 Ultra надзвичайно швидко справляються із складними робочими навантаженнями. Навіть маючи таку неймовірну потужність, Mac Studio залишається дуже тихим, тож не заважає вам під час роботи.

Дуже хороші зв'язки

Mac Studio має 12 високопродуктивних портів, тож ви можете створити ідеальну студію. Передайте фотографії та відео за допомогою пристрою для читання карт SDXC. Підключайте телевізори або дисплеї за допомогою розширеного виходу HDMI, який підтримує роздільну здатність до 8K. Синхронізація з аксесуарами Bluetooth 5.3 нового покоління. І відчуйте удвічі більшу пропускну здатність з WLAN 6E.

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Studio Display і Mac Studio.
Команда мрії

Ми розробили Mac Studio разом із Studio Display для ідеального налаштування студії. Завдяки приголомшливому 27-дюймовому 5K-дисплею Retina, 12-мегапіксельній ультраширококутній камері з режимом стеження, потрійному мікрофонному кільцю студійної якості, системі з 6 динаміками з 3D-аудіо та додатковим покриттям із нанотекстурою, Studio Display ідеально доповнює враження від Mac.

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Об'єм пам'яті 1 ТБ SSD
RAM (ОЗП) 64 ГБ
Процесор (чіп) Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU, 16-core Neural Engine
Розміри 19,7 x 19,7 x 9,5 см
Бездротові комунікації Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3
Дата презентації продукту червень 2023

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Відгуки
Apple Mac Studio M2 Max/64/1TB 2023 (Z17Z000JX)
Apple Mac Studio M2 Max/64/1TB 2023 (Z17Z000JX)
Apple Mac Studio M2 Max/64/1TB 2023 (Z17Z000JX)
Apple Mac Studio M2 Max/64/1TB 2023 (Z17Z000JX)
Apple Mac Studio M2 Max/64/1TB 2023 (Z17Z000JX)
Apple Mac Studio M2 Max/64/1TB 2023 (Z17Z000JX)
Apple Mac Studio M2 Max/64/1TB 2023 (Z17Z000JX)

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