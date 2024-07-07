Apple Mac Studio M2 Max/64/1TB 2023 (Z17Z000JX)

при отриманні
токен для переказу USDT надішлемо Вам після підтвердження замовлення
Номер банківського рахунку (IBAN) надішлемо після підтвердження замовлення чи в магазині при отриманні. Зверніть увагу: як правило, зарахування коштів відбувається 20-60 хв
з ТОВ, ПП, ФОП на ФОП без ПДВ
"Оплата частинами" від ПриватБанк від 2 місяців. Діє тільки на товари з відміткою логотипу ПриватБанк
Ми цінуємо Ваш час та намагаємося доставити товар у день замовлення. Доставка здійснюється з 10:00 до 20:00 у робочі дні та з 11:00 до 18:00 у вихідні. Якщо Ви розмістили замовлення до 15:00, як правило, ми Вам його доставимо в той же день. При додатковому погодженню ми можемо здійснити доставку в інший обумовлений час.
Ви зможете розпакувати, запустити товар, перевірити працездатність – менеджер на доставці у всьому Вам допоможе. Менеджер знає тонкощі техніки, він відповість на всі питання що Вас цікавлять, видасть товарний чек, гарантійний талон.
Для запобігання шахрайства та мародерства - доставка проводиться ДО ВХОДУ У БУДИНОК (ДО ПІД'ЇЗДУ)
Вартість доставки по Києву: 150 грн.
Вартість доставки в передмістя (за погодженням): від 250 грн.
Будь ласка, завжди перевіряйте товар на відсутність механічних пошкоджень! Ми не можемо гарантувати вирішення такого спірного питання на Вашу користь, якщо товар не перевірено при отриманні.
Будемо раді вашому візиту до нас. Ми знаходимося за адресою: вул. Антоновича 122 (через дорогу від Володимирського ринку), 300 м від м. Палац Україна.
Не всі товари знаходяться у нас на офісі, при замовленні менеджер Вам озвучить, скільки часу знадобиться на переміщення товару зі складу на офіс. Найчастіше це займає від 1 до 3 годин.
Доставка з ПІСЛЯПЛАТОЮ* компанією Нова пошта здійснюється при умові якщо вартість товару ДО 10 000 грн.
За бажанням товари з вартістю ДО 10 000 грн можна сплатити перерахуванням на картку (+1% для зняття нами суми в повному обсязі + комісія Вашого банку). Після оплати ми відправим товар без "післяплати".
За бажанням товари з вартістю понад 10 000 грн можна оплатити перерахуванням на картку ФОП по IBAN (+2% до вартості на сайті). Після оплати ми відправим товар без "післяплати".
Для відправлення обраного Вами товару нам необхідна така інформація:
Увага! - попередньо перевіряйте інформацію щодо роботи відділення на сайті Нової Пошти або через чат-бот https://t.me/npu_info_bot
Пересилання товару по Україні оплачується клієнтом згідно з тарифами служби доставки Нової Пошти
Всі товари відправляються "у відкриту", тобто оглядуюється та пакуються працівником Нової пошти та вказується серійний номер пристрою в накладній.
ПІСЛЯПЛАТА* - це оплата товару/вантажу одержувачем під час отримання посилки у відділенні Нової Пошти або за місцем проживання.
Творчі професіонали в усьому світі це люблять. А тепер Mac забезпечує студійну потужність наступного покоління завдяки надшвидкісним M2 Max і революційним M2 Ultra. Він поєднує в собі неймовірну продуктивність і безліч можливостей підключення у вражаюче компактній формі. Тож ви маєте все необхідне та можете перетворити будь-яку кімнату на студію.
M2 Max має більш ніж достатньо потужності практично для всього, що ви задумали. Якщо ви записуєте власні ритми, мікшуєте музику професійної якості, редагуєте своє перше відео або додаєте ефекти до повнометражного фільму, надшвидкий M2 Max допоможе вам.
M2 Ultra складається з двох мікросхем M2 Max. Це дає вам достатньо потужності для робочих процесів безпрецедентного формату. Ви можете швидко перекодувати та експортувати відео, запускати складне моделювання частинок або відтворювати величезні 3D-середовища – те, що раніше було неможливо. А оскільки M2 Ultra має вдвічі більше ресурсів медіа-механізму, він може відображати до 22 потоків відео 8K ProRes 422 — такого немає на жодному іншому персональному комп’ютері.
Завдяки чіпам Apple Mac Studio розкриває потужність M2 Max і M2 Ultra — і вашу творчість. І це в неймовірно малому просторі. Він ідеально підходить під більшість дисплеїв. Тож ви можете легко скористатися його неймовірною потужністю та можливістю підключення. Mac Studio — це високопродуктивний настільний комп’ютер, не схожий на жодного іншого.
Усередині 7,7-дюймового корпусу Mac Studio революційна система керування температурою гарантує, що M2 Max або M2 Ultra надзвичайно швидко справляються із складними робочими навантаженнями. Навіть маючи таку неймовірну потужність, Mac Studio залишається дуже тихим, тож не заважає вам під час роботи.
Mac Studio має 12 високопродуктивних портів, тож ви можете створити ідеальну студію. Передайте фотографії та відео за допомогою пристрою для читання карт SDXC. Підключайте телевізори або дисплеї за допомогою розширеного виходу HDMI, який підтримує роздільну здатність до 8K. Синхронізація з аксесуарами Bluetooth 5.3 нового покоління. І відчуйте удвічі більшу пропускну здатність з WLAN 6E.
Ми розробили Mac Studio разом із Studio Display для ідеального налаштування студії. Завдяки приголомшливому 27-дюймовому 5K-дисплею Retina, 12-мегапіксельній ультраширококутній камері з режимом стеження, потрійному мікрофонному кільцю студійної якості, системі з 6 динаміками з 3D-аудіо та додатковим покриттям із нанотекстурою, Studio Display ідеально доповнює враження від Mac.
|Об'єм пам'яті
|1 ТБ SSD
|RAM (ОЗП)
|64 ГБ
|Процесор (чіп)
|Apple M2 Max with 12-core CPU, 30-core GPU, 16-core Neural Engine
|Розміри
|19,7 x 19,7 x 9,5 см
|Бездротові комунікації
|Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3
|Дата презентації продукту
|червень 2023
Протягом всього вибраного періоду Ви отримаєте:
1. Після підтвердження замовлення вам надійде push-повідомлення у мобільний додаток МоноБанк для підтвердження оплати.
2. Номер телефону користувача повинен збігатися з фінансовим номером МоноБанка.
3. За умовами Банку, одержувачем товару може бути лише платник - власник картки.
1. Потрібно мати картку «Універсальна» ПриватБанку (з наявним кредитним лімітом)
2. Номер телефону користувача повинен збігатися з фінансовим номером ПриватБанку
3. Одержувачем товару може бути лише платник - власник картки
4. Виберіть необхідний товар. Щоб оформити Оплату частинами від Приват банку в кошику після нажаття на «Перейти до оплати» відкриється сторінка оформлення «Оплати частинами» від Приват банку. Авторизуйтесь щоб оформити чи відскануйте QR код мобільним додатком ПриватБанку. Перегляньте вірність Вашого вибору і оформіть договір «Оплати частинами»
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